Уляна Супрун відреагувала на своє відсторонення

Уляна Супрун вперше прокоментувала рішення суду про своє відсторонення від посади в.о. глави Міністерства охорони здоров'я. Медик розповіла про наслідки відсутності міністра для українців.

Тимчасово відсторонена від в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відреагувала на ухвалу судді Каракашьяна з Окружного адмінсуду Києва. На своїй сторінці в соцмережі Facebook вона подякувала всім за підтримку, а також пояснила, що зміни в МОЗ опинились під загрозою.

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Річ у тому, що відсутність людини на посаді глави Мінздоров'я може призвести до відсутності необхідних препаратів для 33 програм держзакупівель. Серед них вакцини проти кору, ліки для онкохворих, а також людей з гепатитом, хворобами серця, діабетом та тих, хто потребує діалізу або антиретровірусної терапії.

"Хто підпише договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року? Бо повноваження підписувати договори також має лише в.о. міністра", – наголосила Супрун.

Супрун повертається з відрядження, щоб повернути МОЗ до роботи / УП

За її словами, також під питанням опинились поставки та закупівлі ліків за гроші з держбюджету, адже невчасне укладання договорів може зірвати терміни надходження ліків і тисячі людей залишаться без необхідних медикаментів.

"Хто підпише документи про відправку на лікування за кордон 44 громадян? Бо накази про відправку підписує в.о. міністра. Йдеться про безпеку, здоров’я та життя мільйонів людей. Я готова підписувати усе необхідне", –підкреслила колишня в.о. глави МОЗ.

Також Супрун додала, що вже повертається з відрядження у США, щоб відновити роботу Мінздоров'я якомога швидше.

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