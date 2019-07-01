Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди

Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про ягоди, а також дала відповідь на хвилюючі питання щодо смачних плодів. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

Ягоди, за словами Супрун, це не просто їжа, а функціональна їжа, яка допомагає знизити ризики або полегшити перебіг якихось захворювань. А ось недостатнє споживання фруктів і ягід недавно визнали однією з причин передчасної смертності. Однак є і помилкова інформація щодо цих смачних плодів:

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Чорниця не покращує зір і травлення. На сьогодні немає ніяких доказів, які б підтверджували цей факт.

Малина не збиває температуру. Компоненти, які містяться в малині, можуть мати лише незначне противірусну дію.

Однак є і приємні новини. Наприклад, практично всі ягоди перешкоджають старінню мозку. Щонайменше, досліди на щурах показали, що регулярне споживання чорниці і полуниці поліпшило зростання нейронів, пам'ять і координацію рухів.

Доросла людина повинна з'їдати 300-400 грамів ягід щодня, щоб отримувати достатньо вітамінів. Також Супрун рекомендує полоскати рот водою після вживання ягід або фруктів.

"Вони кислі, а це може нашкодити емалі зубів. Ягоди мають меншу кислотність, і не так агресивно псують емаль, як це роблять кислі екзотичні ананас чи манго. Але все одно за допомогою полоскання можна зменшити шкоду для зубів", – уточнила в.о. міністра охорони здоров'я.

Також чиновниця наголосила, що ягоди і фрукти не є ліками, але якщо їх не буде вистачати в раціоні, здоров'я буде псуватися. Тому в розпал сезону ягід, намагайтеся їх частіше споживати.

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