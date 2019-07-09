Супрун розповіла, чому насправді товстішають люди

Виявляється, ожиріння тісно пов'язане із нашими улюбленими ТБ-передачами. Перегляд телепередач для багатьох супроводжується тривалим відпочинком на дивані, який негативно впливає на здоров'я.

За словами Супрун, тривале сидіння перед телевізором підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку і передчасної смерті.

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Перегляд телевізора протягом трьох годин на день пов'язаний з високим рівнем передчасних смертей і ожирінням. За даними одного дослідження, люди, які сиділи перед телевізором більше трьох годин на день, мали удвічі вищі ризики передчасної смерті у порівнянні з тими, хто дивився ТБ менше однієї години.

Є дослідження, які показують, що кожна година перегляду телевізора після 25 років, зменшує тривалість життя майже на 22 хвилини! Ризики появи діабету 2-го типу і ожиріння з щоденним сидінням перед телевізором протягом більше двох годин, ростуть на 23% і 14% відповідно. Низький рівень фізичної активності і звичка дивитися передачі впливає також і на когнітивні навички в майбутньому. У людини сповільнюється швидкість обробки інформації і запам'ятовування.

Чому некорисно їсти перед телевізором

Через тривалий перегляд телевізора можуть виникнути проблеми й зі сном через те, що синє світло екранів не сприяє виділенню мелатоніну, що допомагає заснути.

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