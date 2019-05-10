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Уляна Супрун розвіяла міф про популярні вітаміни

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Чи варто пити риб'ячий жир - фото 1
Чи варто пити риб'ячий жир / mir24

Уляна Супрун порекомендувала українцям не приймати харчові добавки з вмістом жирних кислот Омеги-3 і розповіла, де їх є набагато більше, ніж в риб'ячому жирі. Про це чиновниця написала на своїй сторінці у Facebook.

Уляна Супрун пояснила, що Омега-3 не є єдиною жирною кислотою, а це збірна назва всіх жирних кислот, які корисні для організму. До складу біодобавок входять: альфа- ліноленова, ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислота. На етикетках їх позначають, як ALA, EPA і DHA.

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Медик зазначила, що недавні дослідження показали, що Омега-3 не зменшують ризик хвороб серця, а ось прийом риби і морепродуктів чотири рази на тиждень – знижує ризик серцевих захворювань. З'ясувалося, що в рибі вміст Омега-3 набагато вищий, ніж в звичайних капсулах.

Крім того, Супрун пояснила, що в капсулах вміст Омеги-3 може бути дуже низький, і ніяка ціна або фірма-виробник не гарантує, що в таблетках жирних кислот досить для організму. А ось в рибі їх досить для організму людини.

Уляна Супрун також дала рекомендації, скільки потрібно їсти і яких продуктів, щоб обійтися без добавок:

  • Досить два раз на тиждень їсти жирну морську рибу: оселедець, скумбрію, лосося, сардини. Цього достатньо, щоб вжити необхідну дозу жирних кислот.
  • Для профілактики серцево судинних захворювань і для кращого розумового розвитку у дітей корисна саме риба, а не риб'ячий жир у вигляді біологічно активних добавок.
  • Омега-3 міститься також у морських водоростях, тому регулярно беріть морську капусту (ламінарію) або сушені азіатські водорості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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