Уляна Супрун розкритикувала блогерів, які пропагують ЗСЖ

Очільниця МОЗ Уляна Супрун розкритикувала блогерів, що пропагують здоровий спосіб життя. Вона вважає, що більшість таких "експертів" поширюють недостовірну інформацію, яка може нашкодити. Про це медик розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, раніше вченими був проведений аналіз, під час якого з'ясувалося, що тільки в одному з дев'яти блогів інформація була науково обґрунтованою і відповідала критеріям провідних організацій в області здорового харчування.

І ще: Супрун розповіла, чим відволікти дитину від гаджетів

Для дослідження обрали 9 топових блогів країни з кількістю підписників – понад 80 тисяч осіб. Далі був проведений аналіз публікацій на достовірність за проміжок часу з травня по червень 2018 року. Результати виявилися досить жалюгідними.

Які помилки допускали блогери:

Більшість з них висловлювали свою думку як факт.

Їхні поради не відповідали критеріям здорового харчування.

Вони описували застереження до того чи іншого продукту, які можуть бути небезпечні для здоров'я.

Не надавали перевірених джерел інформації.

Також Супрун зазначила, що зараз важливо критично ставитися до будь-якої інформації і не довіряти своє здоров'я кому попало.

Читайте також: Як правильно очистити організм: поради від Супрун