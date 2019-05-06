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Уляна Супрун розкритикувала блогерів, які пропагують ЗСЖ
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Очільниця МОЗ Уляна Супрун розкритикувала блогерів, що пропагують здоровий спосіб життя. Вона вважає, що більшість таких "експертів" поширюють недостовірну інформацію, яка може нашкодити. Про це медик розповіла на своїй сторінці у Facebook.
За словами Супрун, раніше вченими був проведений аналіз, під час якого з'ясувалося, що тільки в одному з дев'яти блогів інформація була науково обґрунтованою і відповідала критеріям провідних організацій в області здорового харчування.
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Для дослідження обрали 9 топових блогів країни з кількістю підписників – понад 80 тисяч осіб. Далі був проведений аналіз публікацій на достовірність за проміжок часу з травня по червень 2018 року. Результати виявилися досить жалюгідними.
Які помилки допускали блогери:
- Більшість з них висловлювали свою думку як факт.
- Їхні поради не відповідали критеріям здорового харчування.
- Вони описували застереження до того чи іншого продукту, які можуть бути небезпечні для здоров'я.
- Не надавали перевірених джерел інформації.
Також Супрун зазначила, що зараз важливо критично ставитися до будь-якої інформації і не довіряти своє здоров'я кому попало.
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