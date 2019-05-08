Уляна Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю

Уляна Супрун заявила, що цибулю можна замінити на не менш корисні і поживні продукти. Про це виконуюча обов’язків міністра охорони здоров'я повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, багатьом цибуля не до смаку, викликає алергію, погіршує синдром подразненого кишечника і часом здається взагалі антисоціальним продуктом.

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Ріпчаста цибуля містить мало вітамінів і мінералів. Значно корисніше їсти зелену цибулю і порей. Вони містять багато кемпферола, якого багато в квасолі, молодих бобах, вині, малині, спеції гвоздики і чорному чаї.

У пореї і зеленій цибулі багато вітамінів А, К, В6 і магнію. Ви здивуєтеся, але такий вміст вітамінів і мінералів також міститься і в кропиві. Її можна додавати до зеленого борщу і рису.

У цибулі є пробіотики – речовини, які любить кишкова мікрофлора. Втім, розчинну клітковину цього овоча можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою або пастернаком, вівсяною і перловою кашею або яблуками.

Якщо вам дуже потрібно зробити паштет або печеня ніжними, то тушкуйте замість цибулі яблука, груші, або вже згадані пастернак або селеру. Вони теж багаті клітковиною і мінералами.

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