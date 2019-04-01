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Вибори президента України 2019 1 квітня

Що випити, щоб розслабитися після виборів: паради від Супрун

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Чаї, які заспокоюють - фото 1
Чаї, які заспокоюють / pexels

Зняти напругу в очікуванні результатів виборів президента України краще трав'яними чаями, а не алкогольними напоями, радить в.о. голови МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook 31 березня.

За словами Уляни Супрун, трав'яні чаї допомагають зняти тривожність, запальні процеси, а при регулярному використанні запобігають серйозним захворюванням.

До теми: Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків

Чаї на будь-який смак:

  • Гібіскус – знижує тиск і знімає набряки. При регулярному вживанні знижує загальний рівень холестерину. Нагадує каберне.
  • Білий чай – запобігає зростанню зубного каменю і вільнорадикальним процесам в корі головного мозку.
  • Вербена – знімає тривожність, покращує травлення, надає могутню антиоксидантну дію.
  • Ромашка лікарська заспокоїть не гірше алкоголю, адже сприяє утворенню гамма-аміномасляної кислоти, гальмівного нейромедіатора. Запобігає розвитку остеопорозу.
  • Меліса має спазмолітичну дію, зменшує запалення, заспокоює і має могутню антиоксидантну дію.
  • Зелений чай – потужний антиоксидант, знижує рівень кортизолу і навіть запобігає деменції, знижує ризик хвороби Альцгеймера і накопичення вісцерального жиру.
  • Звіробій покращує утворення серотоніну, дефіцит якого пов'язаний з клінічною або сезонною депресією.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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