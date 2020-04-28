Уляна Супрун розповіла, як правильно утилізовувати використані маски і рукавички

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, що потрібно робити з використаними масками і рукавичками, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Так, Уляна Супрун заявила, що не потрібно викидати використані маски і рукавички просто в смітник, оскільки це небезпечно для інших людей, а також сильно засмічує навколишнє середовище.

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Як правильно підготувати засоби захисту до зберігання:

Обробити антисептиком. Покласти в цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень. Якщо такого пакета немає, можна використовувати звичайний, але міцно зав'язати. Обов'язково залишити цей пакет в недоступному місці для дітей і домашніх тварин. Найкраще – поза приміщенням, наприклад, на балконі.

Якщо ви вирішили віддати використані засоби індивідуального захисту на утилізацію в будь-яку зі служб, обов'язково дізнайтеся, чи є у них ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитаєте про деталі – де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, яким чином, на якому обладнанні. Це важливо, щоб зрозуміти, чи не пропонують такі послуги шахраї.

Де у Києві можна здати такі відходи:

"Україна без сміття" буде збирати їх на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції.

ER-tec також збирають використані маски і рукавички і правильно їх утилізують. Але перед здачею потрібно все правильно підготувати.

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