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Уляна Супрун розповіла все, що варто знати про пальмову олію

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Пальмова олія - фото 1
Пальмова олія / wday

Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про пальмову олію, а також розвінчала популярні міфи стосовно цього продукту. Чиновниця дала низку важливих рекомендацій для збереження здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун рекомендує українцям підходити до вибору продуктів з розумом і не вірити всьому, що говорять. Так, медик запевнила, що маргарини з пальмовою олією шкідливі, тому що там містяться транс-жири.

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Крім того, Супрун розвінчала популярний міф. Виявляється, пальмова олія не закупорює судини, маючи високу температуру плавлення і не тягне за собою ніяких негативних наслідків, оскільки від температури чи точки плавлення її стан не залежить. Однак пальмова олія може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в ній багато насичених жирних кислот.

Пальмова олія м ​​не єдине "зло" в нашому раціоні. Для здоров'я серця і судин шкідливо смажити на соняшниковій олії або їсти багато арахісу, транс-жирів, занадто солоної їжі, алкоголю і мати надмірну вагу, – написала Супрун.

Експерт зазначила, що в червоній пальмовій олії багато вітаміну Е, який може мати протипухлинну дію, проте цей продукт ще нікого не вилікував від раку.

І для збереження власного здоров'я Супрун дала кілька простих рекомендацій:

  • замість солодощів вибирайте фрукти і якісний шоколад;
  • не їжте смажені у фритюрі страви;
  • відмовтеся від куріння і зловживання алкоголем;
  • забудьте смак млинців або вафель з шоколадним кремом відомих фірм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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