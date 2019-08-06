Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про "здорову" і "шкідливу" вазі. Про це чиновниця написала на своїй сторінці в Facebook.

"Щоб оцінити, чи все в порядку з вагою, слід спиратися на індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Сама по собі вага не є достатнім орієнтиром. Здоровий індекс маси тіла – співвідношення ваги до квадрата зросту – коливається від 18,5 до 24,9. У багатьох людей насправді здорова вага, але вони вважають себе "жирними" (жінки) або "дрищами" (чоловіки) і прагнуть змінити свою вагу, хоча особливої ​​необхідності в цьому немає", – пише Супрун.

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Медик навела приклад, як розрахувати індекс маси тіла: "Вага = 68 кг, зріст = 165 см. Розрахунок: 68÷1.65 у квадраті = 24.98". Надмірна вага визначається ІМТ 25-29,5. Ожиріння має три ступені і починається з ІМТ 30 і більше. ІМТ менше 18.5 – малуватий.

Крім того, співвідношення талії до стегон повідомить нас про небезпеку вісцерального ожиріння – талія повинна бути меншою за стегна. У чоловіків це співвідношення має бути 0,9 або менше, а у жінок – 0,85 або менше.

Та й недолік жиру шкідливий і навіть небезпечний для життя. Жирова тканина виділяє або змінює низку гормонів. У жінок з дуже низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея – порушення менструального циклу або його припинення.

Також Супрун повідомила й про небезпеку ожиріння: воно на 180% збільшує ризик раку підшлункової залози; зі збільшенням індексу маси тіла і окружності талії пропорційно зростає ризик раку прямої кишки. Ожиріння часто призводить до депресії, ризику апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб і порушення роботи нирок.

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