Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Уляна Супрун розповіла про користь популярних ягід
-
- 21
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розкрила унікальні властивості популярних ягід. Детальний допис чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Так, вживання шовковиці, вишні та черешні є надзвичайно корисним. Ці ягоди здатні рятувати від ожиріння і безсоння. Детальніше читайте далі.
Це цікаво: Супрун розповіла, до чого прирівнюється година куріння кальяну
- Шовковиця багата розчинною і нерозчинною клітковиною і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке – подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не буде рости стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1.
- Просте правило – все яскраве нам корисно. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров'я судин і захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. По складу шовковиця нагадує червоне вино і каву.
- Шовковиця може покращувати рівень цукру натще серця. Показано це, правда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну. Крім цього, ця ягода захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію.
- У шовковиці багато заліза, калію і вітамінів С, К і Е. Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.
- Вишні та черешні теж не відстають. Їх розглядають як нутріцевтики – продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного споживання. Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини у дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.
- Вишні та черешні варто їсти на ніч. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.
Читайте також: "Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
11:25Партія ГОЛОС: список першої двадцятки політсили Вакарчука
-
10:50Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом
-
10:21Тест: Який ти друг
-
09:49Уляна Супрун розповіла про користь популярних ягід
-
09:25Учені заявили, що селфі старить шкіру людини
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:56Марципан – мигдалевий смаколик: легкий рецепт десерту
-
08:34Електрокари Rivian будуть заряджатися один від одного
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:53NASA планує запускати космічних туристів на МКС
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
21:009 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь
-
20:24Ця популярна звичка призводить до появи целюліту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:54Науковці розповіли, чому жінка не може досягти оргазму
-
19:23З синцем і льодом: Аквамен Джейсон Момоа підкорив новим відео
-
18:52У Instagram-сторіс з'явився караоке-режим
-
18:24Справжній вогонь: Алессандра Амброзіо зваблює фанатів (фото)
-
18:00Гороскоп на 9 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Алгоритм навчився передбачати майбутній успіх зірок
-
17:23Після весілля: трейлер фільму з Джуліанн Мур
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
16:44Компанія ZF продемонструвала зовнішні подушки безпеки: відео
-
16:23Кому корисно пити какао
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери
-
12:00Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
-
10:49Привітання з Днем ангела Оксани 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:33Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах
- 05 червня
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›