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Уляна Супрун розповіла про користь популярних ягід

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Про користь шовковичі, вишні та черешні - фото 1
Про користь шовковичі, вишні та черешні / pexels

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розкрила унікальні властивості популярних ягід. Детальний допис чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Так, вживання шовковиці, вишні та черешні є надзвичайно корисним. Ці ягоди здатні рятувати від ожиріння і безсоння. Детальніше читайте далі.

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  • Шовковиця багата розчинною і нерозчинною клітковиною і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке – подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не буде рости стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1.
  • Просте правило – все яскраве нам корисно. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров'я судин і захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. По складу шовковиця нагадує червоне вино і каву.
  • Шовковиця може покращувати рівень цукру натще серця. Показано це, правда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну. Крім цього, ця ягода захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію.
  • У шовковиці багато заліза, калію і вітамінів С, К і Е. Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.
  • Вишні та черешні теж не відстають. Їх розглядають як нутріцевтики – продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного споживання. Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини у дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.
  • Вишні та черешні варто їсти на ніч. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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