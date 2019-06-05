"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського

Володимир Зеленський пожартував щодо Уляни Супрун, а глава Мінздоров'я вже прокоментувала таку реакцію новообраного президента. Детальніше читайте далі.

Під час ефіру 1+1 Володимир Зеленський разом з журналістом сиділи на велотренажерах та обговорювали найважливіші теми, які актуальні зараз в країні. Не оминули увагою і те, хто ж з міністрів подобається новому президентові і кого б він залишив. Зеленський пояснив, що він не знає дуже близько урядовці, але за час до нових виборів виправить цю ситуацію. Також журналіст перепитав, як сам глава України ставиться до Уляни Супрун.

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Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – так? – як її називають? Ну, слава Богу у мене є інший лікар, у моєї сім'ї, – відзначив він. Така відповідь новообраного президента викликала неоднозначну реакцію.

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун також не залишилась осторонь таких заяв. Під час брифінгу у Кабінеті Міністрів вона розповіла, що, вочевидь, Зеленському і самому стало неприємно від того, як він пожартував, тому він нервово посміявся.

Я ще не маю висновків, якою є людиною чи Президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними, – додала глава МОЗ.

Супрун прокоментувала жарт Зеленського

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