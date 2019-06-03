Супрун розповіла, до чого прирівнюється година куріння кальяну

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, що кальян не є безпечною альтернативою сигаретам і завдає істотної шкоди здоров'ю курців. Також цей дим впливає на здоров'я й пасивним курцям.

За словами чиновниці, година куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет: під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, водночас як курець кальяну за один сеанс куріння вдихає 74.1 л диму. Крім цього, багато хто вважає, що тютюновий дим стає безпечним, пройшовши через воду, але це не так.

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"Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, в тому числі притаманні диму сигарет. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол", – зазначає Супрун.

Також в результаті спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню, і люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який викликає гіпоксію. Крім того дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть викликати рак легенів та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

"Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск і індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах", – підкреслила Супрун.

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