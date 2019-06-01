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ЗНО Ліга Чемпіонів

Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

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Тоттенхем – Ліверпуль - фото 1
Тоттенхем – Ліверпуль

1 червня відбувся грандіозний фінал Ліги чемпіонів, матч Тоттенхем – Ліверпуль. Дивіться відео голів та огляд головного поєдинку 2019 року та дізнайтеся, хто став володарем кубка ЛЧ!

1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано в іспанському Мадриді у фіналі Ліги чемпіонів зустрілись Тоттенхем (Лондон) та Ліверпуль (Ліверпуль). Звісно, і Тоттенхем, і Ліверпуль сподівалися на перемогу.

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"Червоні" жадали взяти реванш за поразку від Реала (1:3) в фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону. Проте, Ліверпуль чудово розумів, що Тоттенхем на цій стадії змагань анітрохи не менш небезпечний, ніж той самий Реал! До вашої уваги огляд поєдинку 1 червня 2019.

Фінал ЛЧ розпочався зі швидкого голу. Уже на 20 секунді матчу після прострілу Мане м'яч потрапив в руку півзахисника Тоттенхема Сіссоко, тож арбітр Дамір Скомина призначив пенальті. Салах з 11-тиметрової позначки потужно пробив у ворота та вивів Ліверпуль уперед. 0:1!

Відео голу Салаха з пенальті:

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