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Правила ідеальних перекусів від дієтолога: смачні поради

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Здорові перекуси - фото 1
Здорові перекуси / pexels

Професійний дієтолог Алла Манайкіна на своїй станиці в Instagram розповіла, що найкраще їсти між основними прийомами їжі. Прості правила, які допоможуть зробити твій перекус смачним і корисними.

Експерт навела приклади здорових перекусів, а також розповіла про тонкощі організації харчування впродовж дня. Ось топ ідеальних перекусів від дієтолога.

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Продукти багаті білками і корисними жирами
  • Горіхи – попри те, що вони значно калорійні, використовувати їх як перекус можна і потрібно. Жменю горіхів (30 гр) не призведе до набору ваги, зате позбавить від голоду і змусить мозок працювати краще;
  • Якісні сири – відмінне джерело білка, кальцію і добре втамовують голод.
Продукти багаті клітковиною
  • Фрукти – малокалорійні, смачні, у них багато найрізноманітніших вітамінів, антиоксидантів і клітковини. Єдиний, мабуть, мінус – це вміст фруктози, тому їсти їх потрібно у помірних кількостях. Якщо порівнювати сухофрукти зі свіжими фруктами, то перевагу слід віддавати свіжим. Так, в сухофруктах багато корисних речовин, але вкрай високий вміст цукрів. До того ж їх набагато легше з'їсти більше, ніж свіжих плодів.
  • Смузі – ще один прекрасний варіант здорового перекусу.
Продукти багаті пробіотиками
  • Натуральні не знежирені кисломолочні продукти (йогурт, сир, кефір) без підсолоджувачів, цукру і ароматизаторів – нормалізують травлення, багаті кальцієм, білком і особливо вітамінами А і D.
  • Добре підійдуть як перекус всілякі бутерброди з цільнозернового хліба з овочами, зеленню, птицею/рибою, сиром та іншими корисними інгредієнтами.

Впродовж дня у тебе може бути два легких перекусів: найкращий час для першого перекусу через приблизно 3 години після сніданку, для другого – за 2-3 години до вечері.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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