Уляна Супрун розповіла про вплив соціальних мереж

Соцмережі – це не тільки місце для спілкування з друзями, однодумцями, а також обміну думками, ідеями та інформацією, але одна із загроз, яка стоїть перед сучасною людиною, попередила міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"Складно уявити життя без інтернету і соціальних мереж", – зазначила в.о. міністра, яка і сама є активним користувачем мережі.

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Супрун нагадала, що, крім безлічі переваг, шкоди від соцмереж також досить багато.

"Існує безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування соцмережами. А саме: поява додаткового стресу, підвищення почуття тривоги, погіршення настрою і навіть депресія. Більш того, до негативних наслідків відносять розвиток залежності, зниження самооцінки і порушення сну", – запевнила глава МОЗ.

Для профілактики Уляна Супрун порадила "хоча б іноді" відриватися від гаджетів і акаунтів. Вона порекомендувала своїм підписникам наслідувати її пропозицією і вимкнути мобільні оповіщення і "влаштувати собі хоча б один день без постійних поглядів на екран телефону".

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