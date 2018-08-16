Як почати здоровий спосіб життя: поради від Супрун

Хочете розпочати здоровий спосіб життя, але все йде проти? Уляна Супрун розповіла, як покращити свій стиль життя без надмірних зусиль.

Сучасний ритм життя вимагає максимум енергії, здоров'я та сил, однак за останні кілька десятиліть найпоширенішими стали саме хронічні хвороби. А причиною для них є звичайна щоденна поведінка, адже стиль життя впливає не лише на самореалізацію, а й на здоров'я та тривалість життя.

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"Провідні причини, які підвищують ризик передчасної смертності глобально – це високий кров‘яний тиск, вживання тютюну, високий рівень глюкози в крові, малорухливий спосіб життя, надмірна вага та ожиріння. В комплексі з генетичними факторами, вони викликають смертельні хвороби, як серцево-судинні, онкологічні, деменцію, аутоімунні захворювання та порушення психічного здоров‘я", – пояснила глава МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як почати здоровий спосіб життя

За її словами, найдоступніший та найнадійніший спосіб уникнути цих захворювань - дотримуватись здорового способу життя. Щоправда, цей процес потребує дисципліни, уваги та часу.

Поради, як розпочати здоровий спосіб життя:

Планування. Зміна звичного режиму займає немало часу, тому краще розділити її на певні послідовні частини. Кожен етап буде підготовкою до іншого, тому не викликатиме відторгнення та дозволить пройти шлях без стресу.

Як почати здоровий спосіб життя

Позитивна ціль. Якщо хочеш ефективності, то не мотивуй себе негативними стимулами. За словами вчених, довготривалі зміни найдієвіші, коли базуються на позитивному настрої.

Конкретні завдання. Значно легше досягти цілі, які є конкретне завдання. Приміром, "займатись спортом щодня по 30 хвилин", а не просто "більше займатись спортом". Не варто забувати про те, що кількість завдань не має бути захмарною.

Стеж за настроєм. Всі знають, що навіть схильність переїдати чи вживати багато алкоголю виникає через поганий настрій та успіх. Тому стеж за тим, щоб кожен день удавався.

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