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Супрун розповіла, чим відволікти дитину від гаджетів

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Чим відволікти дитей від телефона - фото 1
Чим відволікти дитей від телефона / geek-nose

Дітям до двох років краще не проводити час перед екраном або з телефоном. Для старших дітей такий час має обмежуватися 60 хвилинами. Про це розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Супрун радить усім бути рухливими якомога більше. Розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків або гри на телефоні не входять до цього переліку. Чиновниця опублікувала рекомендації з фізичної активності, яких варто дотримуватися і дорослим, і дітям:

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  • Бути активними якомога більше і різними засобами. Хороший спосіб привернути малюка рухатися – інтерактивні ігри на підлозі.
  • Для тих малюків, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилин в день (під час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати або хапати невеликі предмети.
  • Небажано, щоб дитина перебувала понад годину в колисці, гойдалці або в слінгу на спині. Чим менше часу в обмеженому просторі, тим краще розвивається моторика дитини і зменшуються ризики мати зайву вагу.
  • Для дітей від двох років і старше потрібно проводити близько 3-х годин в русі. Активність може бути різної інтенсивності – гра з м'ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Чим більше тим краще. Важливо, щоб діти мали можливість рухатися як на вулиці, так і в приміщенні.
  • Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтеся щось читати чи розповідати. Або заохотити малюка грати в настільні ігри, головоломки, залучити до малювання, ліплення або співу. Ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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