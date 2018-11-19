Уляна Супрун пояснила, як правильно приймати антибіотики

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила, як правильно приймати антибіотики. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами глави МОЗ, ні в якому разі не можна призначати собі антибіотики самостійно. Крім того, курс антибіотиків обов'язково необхідно допивати до кінця, навіть якщо вам стало набагато краще.

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"Не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому, не діліться антибіотиками з друзями, родичами, знайомими, не приймайте їх при вірусних захворюваннях", – додала вона.

Уляна Супрун зазначила, що невиправдане застосування антибіотиків знижує їхню ефективність при подальшому лікуванні хворіб.

"Коли людина вирішує випити курс антибіотиків без консультації лікаря / після поради друга / просто "для профілактики", бактерії стають нечутливими до них. Тобто, не реагують на ліки і продовжують і далі руйнувати організм. Це явище називається антибіотикорезистентністю", – написала Супрун.

Глава МОЗ також розповіла, що безвідповідальне застосування цих медикаментів згодом призводить до того, що люди не можуть вилікувати інфекційні хвороби курсом антибіотиків, які допомагали в цих випадках раніше. Наприклад, пневмонію або туберкульоз.

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