Чому не варто відмовлятись від вуглеводів: пояснення Супрун

Чому не потрібно сидіти на дієтах без вуглеводів розповіла глава МОЗ Уляна Супрун.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медицину та хвилюючі теми для українців. Цього разу медик пояснила, чому не потрібно відновлятись від вуглеводів, що доволі популярно. Супрун наголосила, що вуглеводи є дуже важливим компонентом для раціону, який додає енергії та сили організму. Однак люди все частіше надають перевагу дієтам з низьким рівнем вуглеводів, щоб зменшити вагу, а також ризики діабету та захворювань серцево-судинної системи.

І ще: Цей смаколик допомагає уникнути ожиріння

Тому Уляна Супрун разом з Дарією Озерною та BBC News Ukrainian пояснила, що таке вуглеводи, коли і як їх правильно вживати.

"Спершу треба розібратися, що таке вуглеводи. Вони бувають прості – звичайний цукор (в тістечках, цукерках), фруктоза та цукроза (у фруктах та овочах), лактоза (в молочних продуктах). І складні – це крохмаль. Складні вуглеводи є зокрема картоплі, хлібі, рисі, макаронах та крупах", – розпочали експерти.

Чим корисні вуглеводи

Шкоди завдають самі прості вуглеводи, які є у доданому цукрі, приміром солодощах чи інших стравах. Через них відбуваються стрибки глюкози у крові. Коли її більше, аніж потрібно, то виділяється інсулін, а глюкоза починає відкладатись у печінці, жировій тканині та м'язах у вигляді жиру та глікогену.

Важливо уважно стежити за кількістю спожитого цукру. Середня добова норма доданого цукру – 32-50 г.

"Також, якщо займатися фізичними навантаженнями незадовго до поїдання солодкого або після, то більше цукру поглинуть саме м’язи та менше жиру утвориться на внутрішніх органах", – відзначають медики.

Чим корисні вуглеводи

Не варто повністю відмовлятись від вугледовів, а обмеження повинні стосуватись тільки доданих цукрів. А от фрукти, овочі, бобові та цільнозернові злаки лише покращують здоров'я та у правильних порціях не завдають шкоди фігурі.

"Важливо розуміти, що найкращий шлях до здорової ваги й такого ж самопочуття – збалансоване харчування. Суворі харчові обмеження не дадуть бажаного ефекту. Коли закінчиться дієта – вже доведеться боротися з невиправдано сильним апетитом та втрачена вага швидко повернеться. А організм зазнає сильного стресу", – підсумувала Супрун.

Читайте також: Клітковина: чому варто їсти та де знайти