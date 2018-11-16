Як перець допомагає схуднути: поради від Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про корисний і шкідливий вплив прянощів на організм людини.

За словами Уляни Супрун, прянощі не є ліками, і, незважаючи на їх користь, наразі не існує клінічних доказів успішного використання приправ безпосередньо для лікування.

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"Прянощі мають здатність впливати на виділення ферментів і слизу шлунково-кишковим трактом. Вони діють на стан кишкової мікрофлори, залученої в регуляцію нашого ваги. Наприклад, перець чилі і куркумін роблять позитивний вплив на бактерії кишечника і як наслідок – здатність схуднути", – зазначила Супрун.



Вона підкреслила, що гострі спеції також впливають на відчуття ситості й апетиту. Однак інколи навіть невелика кількість гострої їжі може викликати бажання солодкого або жирного. Супрун також розповіла, що прянощі сприяють тривалому збереженню їжі і мають антимікробні властивості та антиоксидантну дію. Тому деякі спеції можуть мати протизастудну дію.

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