Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як перець допомагає схуднути: поради від Супрун

  • 50
Гострі спеції впливають на відчуття ситості - фото 1
Гострі спеції впливають на відчуття ситості / diet-health

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про корисний і шкідливий вплив прянощів на організм людини.

За словами Уляни Супрун, прянощі не є ліками, і, незважаючи на їх користь, наразі не існує клінічних доказів успішного використання приправ безпосередньо для лікування.

І ще: Чому не варто відмовлятись від вуглеводів: пояснення Супрун

"Прянощі мають здатність впливати на виділення ферментів і слизу шлунково-кишковим трактом. Вони діють на стан кишкової мікрофлори, залученої в регуляцію нашого ваги. Наприклад, перець чилі і куркумін роблять позитивний вплив на бактерії кишечника і як наслідок – здатність схуднути", – зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що гострі спеції також впливають на відчуття ситості й апетиту. Однак інколи навіть невелика кількість гострої їжі може викликати бажання солодкого або жирного. Супрун також розповіла, що прянощі сприяють тривалому збереженню їжі і мають антимікробні властивості та антиоксидантну дію. Тому деякі спеції можуть мати протизастудну дію.

Читайте також: Уляна Супрун розповіла правду про дельфінотерапію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1655
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5881
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1452
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я