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Науковці назвали щоденний ритуал, який позитивно впливає на чоловічу силу

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Несподівана причина проблем з потенцією - фото 1
Несподівана причина проблем з потенцією / The Independent

Учені знайшли несподіваний зв'язок між гігієною порожнини рота й еректильною дисфункцією. Згідно з дослідженнями виявилося, що чоловіки, які не чистять зуби двічі на день, втричі частіше стикаються з імпотенцією, ніж ті, хто ретельно стежить за гігієною ротової порожнини.

Профілактика захворювань зубів і ясен допомагає не лише зберегти гарний зовнішній вигляд, уберегтися від захворювань внутрішніх органів, а й уникнути зниження сексуальної потенції у чоловіків. І саме проблеми з зубами можуть втричі збільшити ризик появи імпотенції.

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У дослідженнях брали участь понад 200 тисяч чоловіків, з них порушення ерекції спостерігалися у тих, хто не забезпечував належний догляд за ротовою порожниною. Чоловіки, які регулярно чистять зуби, майже у 2,85 раза рідше страждали від еректильної дисфункції.

Тому науковці рекомендують чистити зуби двічі на день - фото 300034
Тому науковці рекомендують чистити зуби двічі на день

За словами вчених, це може бути пов'язано зі зниженням вмісту тестостерону через збільшення запальних процесів в організмі в результаті проблем з зубами. Крім того, неправильний догляд за зубами впливає і на роботу серцево-судинної системи.

Як стверджують фахівці, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, достатньо чистити зуби двічі на день, і періодично проводити огляд у стоматолога. При цьому варто врахувати, нагадують вчені, що до імпотенції може привести також куріння і діабет.

Цікаво, що вчені з University of Granada (Іспанія) рік тому також з'ясували, що є зв'язок між еректильною дисфункцією і гігієною порожнини рота.

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Джерело: Daily mail
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