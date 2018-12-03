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Уляна Супрун пояснила, що має бути в аптечці кожного українця

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Що має бути в аптечці - фото 1
Що має бути в аптечці / pexels

В. о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які медикаменти потрібно зберігати в аптечці на випадок надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідальні громадяни завжди повинні бути зібраними і готовими до надзвичайних ситуацій. Особливо під час воєнного стану. Поки є вільний час у вихідні – перевірте вашу особисту аптечку. Вона повинна бути укомплектована відповідно до ваших потреб і містити тільки препарати, у яких не закінчився термін придатності", – пояснила Супрун.

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Так, в аптечці обов'язково повинні бути:

  • дві пари рукавичок;
  • клапан з плівкою для проведення штучної вентиляції легенів;
  • засоби для зупинки кровотечі – турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом; марлеві серветки різних розмірів; бинти марлеві нестерильні;
  • еластичні бинти з можливістю фіксації;
  • пластирі різних розмірів;
  • термоодіяло;
  • атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому;
  • велику хустку, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого;
  • антисептичні засоби – дезінфектор рук, спиртові серветки;
  • жилет зі світловідбиваючими елементами, а також ліхтарик і маркер.

Варто відзначити, що Уляна Супрун також наполегливо порадила кожному громадянину старанно навчитися надавати першу медичну допомогу, бо без цих знань ніяка аптечка не допоможе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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