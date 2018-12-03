Уляна Супрун пояснила, що має бути в аптечці кожного українця

Що має бути в аптечці / pexels

В. о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які медикаменти потрібно зберігати в аптечці на випадок надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідальні громадяни завжди повинні бути зібраними і готовими до надзвичайних ситуацій. Особливо під час воєнного стану. Поки є вільний час у вихідні – перевірте вашу особисту аптечку. Вона повинна бути укомплектована відповідно до ваших потреб і містити тільки препарати, у яких не закінчився термін придатності", – пояснила Супрун.

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Так, в аптечці обов'язково повинні бути:

дві пари рукавичок;

клапан з плівкою для проведення штучної вентиляції легенів;

засоби для зупинки кровотечі – турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом; марлеві серветки різних розмірів; бинти марлеві нестерильні;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

пластирі різних розмірів;

термоодіяло;

атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому;

велику хустку, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого;

антисептичні засоби – дезінфектор рук, спиртові серветки;

жилет зі світловідбиваючими елементами, а також ліхтарик і маркер.

Варто відзначити, що Уляна Супрун також наполегливо порадила кожному громадянину старанно навчитися надавати першу медичну допомогу, бо без цих знань ніяка аптечка не допоможе.

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