Головне – вчасно зупинитись: Супрун розкрила правду про сало

Чи корисне сало і як його правильно їсти – розповідає Уляна Супрун.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись важливою та корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик спільно з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура розповіла про сало.

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"Сало – це суміш жирів. У ньому є насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти – такі, як в рослинних оліях. З одного боку, у салі досить багато таких некорисних насичених жирів. В 100 грамах – майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день нам радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири – це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов‘язують із ризиком атеросклерозу", – розпочала вона.

Чи корисне сало / Food & Mood

Всього у 100 грамах сала – 900 калорій, що складає майже половину денної норми загальної кількості калорій. До того ж, у салі немає клітковини, білків, мінералів чи інших корисних нутрієнтів. Тому краще не захоплюватись салом, але з'їсти кілька скибок не лише можна, а й корисно.

Однак не варто забувати, що сало має більше жирів з ненасиченими жирними кислотами, аніж вершкове масло. Тому вони допомагають тримати судини у хорошому стані.

Корисні властивості сала:

Містить омега-3 поліненасичені жирні кислоти, як допомагають протидіяти запальним процесам. Актуально для тих людей, які рідко їдять жирну рибу та авокадо, адже їм бракує жирних кислот.

Завдяки речовині холін, яка важлива в обміні жирів.

Сала схоже до риб'ячого жиру за вмістом ненасичених жирних кислот.

Сало також містить вітаміни D та Е.

"Попри те, що багато людей бояться холестерину, в салі його не так багато. В 100 грамах сала міститься лише 95 міліграмів — третина денної норми для людей, що не мають атеросклерозу чи інших хронічних хвороб судин. Або ж половина від норми для людей із хворим серцем чи судинами", – наголошує Супрун.

Як правильно їсти сало / menu-doma

Як правильно їсти сало:

У невеликих кількостях, щоб не викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.

Зважайте на раціон та витрати енергії. Якщо з'їли багато сала, то краще відмовитись від м'яса, солодощів та інших жирних страв.

Поєднуйте сало з картоплею, хлібом, кашею – крохмалистими продуктами, а також гострими спеціями. Так жири будуть засвоюватись краще. Можна додавати і моркву, помідори, а також заїдати борщ.

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