Уляна Супрун пояснила, чому в лікарів такий почерк, який нереально розібрати

Якщо ви бодай раз мали справу з лікарями – ви намагалися в цих каракулях знайти зрозумілі для себе букви, щоб скласти їх у слова. Не кажучи вже про речення. Уляна Супрун вирішила пояснити, чому лікарський почерк просто неможливо зрозуміти.

Почнемо з того, що вона наводить сумну статистику. Тисячі лікарських помилок трапляються у всьому світі саме через нерозбірливий запис назви або дозування лікарського препарату. У звіті National Academies of Science's Institute of Medicine (США) йдеться про те, що близько 1,5 мільйона пацієнтів щорічно травмуються через це. Причому, мова йде навіть про летальні наслідки.

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Окрім здоров'я, пацієнти несуть ще й матеріальні збитки. У звіті йдеться про те, що пацієнти щороку переплачують по 3,5 мільярда доларів на рік через почерк лікарів.

Так, чому ж лікарі пишуть так, що їх не можуть зрозуміти, навіть, колеги? Уляна Супрун запевняє, що це відбувається аж ніяк не навмисне. Здебільшого причиною такої нерозбірливої писанини є її кількість та темпи, у яких, як правило, працюють лікарі. Зокрема, наголошує вона, лікарі вимушені швидко писати в пікові години навантаження. Також почерк може бути таким і через банальну втому.

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