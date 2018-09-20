Чи можна везти пацієнта ногами вперед: пояснення Супрун

Чи справді пацієнтів не можна везти до лікарні ногами вперед - розповідає Уляна Супрун.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує руйнувати популярні міфи про медицину на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики пояснила, чи справді погано везти пацієнтів до лікарні ногами вперед.

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"Нещодавно до мене звернувся лікар з проханням вплинути на розвінчання забобону, що начебто не можна в жодному разі при госпіталізації пацієнта перевозити його на каталці або ношах ногами вперед. Бо так "виносять небіжчика" і це погана прикмета", – розпочала Супрун.

Річ у тому, що часто такі прохання йдуть як від пацієнтів та їх родичів, так і від ініціативних медпрацівників. Однак навіть за додаткових рухів задля повороту пацієнта в іншому напрямку, це не приносить корисні нікому.

Чому пацієнтів краще вивозити ногами вперед

"У всіх міжнародних протоколах, де йдеться про госпіталізацію пацієнта на каталці чи ношах, є лише одна рекомендація – транспортувати людину вперед ногами. Ця рекомендація зазначена майже у всіх ґайдлайнах чи базовій літературі і стосується транспортування пацієнтів як і до будівлі лікарні, так і всередині", – пояснює міністр.

Чому пацієнтів везуть ногами вперед:

Так пацієнт бачить, куди його везуть. Такий пункт є в гаїді Британської служби охорони здоров'я.

Це зменшує ризик травмувати пацієнта, адже за швидкої госпіталізації можуть бути швидкі рухи каталкою, які призводять до взаємодії зі стінами та меблями.

У всьому світі перевозити пацієнтів ногами вперед – усталена практика.

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