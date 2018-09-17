Чому корисно обійматись: пояснення від Супрун

Обійми – це тільки приємно, а й корисно. Глава МОЗ Уляна Супрун пояснила, чому важливо обійматися.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією та спростовувати популярні міфи про медицину на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона розповіла, як обійми впливають на здоров'я.

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"Сьогодні особистий простір став набувати особливого значення. Ми часто боїмося проявити свої почуття, наприклад, обійняти чи просто подати руку незнайомій людині та інколи навіть своїм близьким. Натомість науковці стверджують, що така тенденція в нашому соціальному житті може мати серйозні наслідки для психічного здоров‘я та самопочуття", – наголошує медик.

Чому потрібно обійматись

За її словами, заборона на фізичний контакт здатна вплинути на відчуття соціальної залученості. А останні дослідження підтверджують, що звичайний дотик здатен зменшити больові відчуття, а також підіймати настрій.

"Це відбувається завдяки тому, що в нашому тілі знаходиться безліч рецепторів, стимулювання яких з допомогою дотику чи обіймів, сприяє уповільненню пульсу та зменшенню тиску. Крім того, фізичний дотик має здатність впливати й на вивільнення гормону стресу – кортизолу, що зменшує відчуття стресу та тривожності", – пояснила Супрун.

Чому потрібно обійматись

У той же час сучасне суспільство намагається зменшити фізичні контакти якомога більше. Однак таке рішення змінює не лише будні, а й професійні стосунки. Приміром, у Великобританії для лікарів рекомендували зменшити кількість доторків до пацієнтів, щоб не порушувати їх особистих кордонів. річ у тому, що не завжди такі дії можуть правильно інтерпретувати і вони можуть виливатись у конфлікти.

"Відчуття дотику – одне з перших чому навчається людина та за допомогою якого починає пізнавати світ. В дитинстві ми більш схильні торкатись речей, обійматись чи просто триматись за руки. Втім, стаючи дорослими, це інстинктивне відчуття нівелюється, а подекуди навіть стає нестерпним", – відзначає міністр.

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