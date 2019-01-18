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Уляна Супрун попередила чоловіків про небезпечну хворобу

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Уляна Супрун розповіла про рак яєчок - фото 1
Уляна Супрун розповіла про рак яєчок / 2health

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила про фактори ризику і симптоми раку яєчок у чоловіків.

Чиновниця у Facebook іронічно зазначила, що куряче яйце Instagram набрало понад 47 мільйонів лайків, але "є яйця, які заслуговують на більшу увагу".

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"Рак яєчок зустрічається відносно рідко і складає близько 1% випадків раку серед чоловіків у всьому світі. Зате захворюваність глобально росте, хоча рівень смертності від цього виду раку є досить невисоким", – написала Супрун.

"Типовими симптомами є безболісний набряк або ущільнення в одному з яєчок, або будь-яка зміна форми чи текстури. Також може виникати оніміння, дискомфорт, різниця в розмірі між яєчками і больові відчуття", – підкреслила чиновниця.

Також серед симптомів названі: набряк і збільшення грудей в зв'язку з гормональними змінами, біль в попереку, задишка, біль в грудній клітці, постійний кашель.

"Якщо вчасно діагностувати рак яєчок – в переважній більшості випадків він піддається лікуванню. Тому при наявності симптомів, зверніться до сімейного лікаря. Він дасть рекомендації, як діяти далі", – повідомила міністр.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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