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Офіційно: Потап і Настя Каменських одружилися! З'явилося перше відео

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Відео з весілля Потапа і Насті - фото 1
Відео з весілля Потапа і Насті / instagram

23 травня відбулося довгоочікуване весілля українського репера Потапа і співачки Насті Каменських. Дивіться, як це було!

До київського ресторану Fabius, де святкують весілля Потап і Настя, з'їхалися зіркові гості. До того ж, з'явилася інформація, що зіркова пара вже встигла обмінятися обручками.

І ще: Весілля Потапа і Насті Каменських: історія кохання

Журналісти помітили співачку Тіну Кароль з менеджером Павлом Орловим, композитора Руслана Квінту з подругою Анастасією Кумейко (DJ NANA), продюсера Юрія Нікітіна зі співачкою Ольгою Горбачовою, телеведучого Володимира Остапчука з дружиною Оленою Войченко, fashion-фотографа Соню Плакидюк та багатьох інших.

Урочистість проходить на літній терасі ресторану Fabius в Голосіївському районі Києва. Наречена обрала кремове плаття з мереживом силуету рибка і довгу фату. Наряд зірка придбала в салоні Novias, який продає ексклюзивні дизайнерські сукні.

Читайте також: Потап присвятив нову пісню дружині Насті Каменських: відео та слова

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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