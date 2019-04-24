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Ультрас Динамо зробили масштабне графіті на Олімпійському: відео

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Ультрас Динамо - фото 1
Ультрас Динамо / youtube

Ультрас Динамо перед зустріччю з Шахтарем розмалювали свій сектор шикарним графіті. У створенні малюнку брав участь капітан київської команди Сергій Сидорчук.

Напередодні зустрічі ультрас Динамо разом з капітаном клубу Сергієм Сидорчуком зробили вражаюче графіті на вході на одну з трибун НСК "Олімпійський". Малюнок вийшов дуже красивим і надихаючим.

До теми: Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019

Сьогодні у 25-му турі чемпіонату України з футболу зустрінуться Динамо та Шахтар. Між командами сім очок в турнірній таблиці, а значить чемпіонська інтрига може розгорітися або згаснути. Початок зустрічі о 18:30.

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Джерело: youtube
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