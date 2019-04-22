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Гравці ПСЖ вийшли на матч у незвичних футболках: фото

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Парижани очолюють турнірну таблицю - фото 1
Парижани очолюють турнірну таблицю / Sportswallah

Парі Сен-Жермен  другий раз поспіль переміг у чемпіонаті Франції. Футболісти вийшли на матч 33-го туру чемпіонату Франції у футболках із зображенням собору Паризької Богоматері.

Гравці зіграли у футболах з написом "Нотр-Дам" замість своїх прізвищ.

Тим часом Лілль і Тулуза зіграли в нульову нічию в 33-му турі Ліги 1. Цей результат забезпечив перемогу в першості Франції ПСЖ, який виграв у Монако, завдяки хет-трику Кіліана Мбаппе у ворота колишньої команди (3:1).

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Парижани очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 81 очко. Найближчий переслідувач парижан Лілль відстає на 16 очок. На третьому місці йде Ліон з 59-ма балами. ПСЖ виграв свій восьмий титул чемпіона Франції і зрівнявся за цим показником з Нантом і Монако. Більше трофеїв тільки у Марселя (9) і Сент-Етьєна (10).

Гравці ПСЖ вийшли на матч у незвичних футболках: фото - фото 323218

Гравці ПСЖ вийшли на матч у незвичних футболках: фото - фото 323219

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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