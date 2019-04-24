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Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
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Матч між командами Динамо – Шахтар відбудеться в рамках 25-го туру Прем'єр-ліги вже в середу, 24 квітня. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок, а також коли і де буде онлайн трансляція українського Класичного!
Київське Динамо приймає донецький "Шахтар" в головному протистоянні 25 туру УПЛ. Це вже п'ята зустріч команд за сезон, і статистика суперників в українському Класичному приблизно рівна. Влітку Динамо виграло і в Суперкубку, і в чемпіонаті, восени "гірники" взяли реванш, а навесні Шахтар вибив киян з розіграшу Кубка України.
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У турнірній таблиці підопічні Хацкевича поступаються своїм запеклим суперникам на 7 очок, тож їм потрібна лише перемога. Шанси в киян є: Динамо не втрачає очок в чемпіонаті вже вісім ігор поспіль. Однак і Шахтар не відстає: на рахунку "гірників" сім безпрограшних матчів (ще й жодного пропущеного м'яча). Не пропустіть видовищне Класичне!
Анонс, коли і де дивитися Динамо – Шахтар
- Дата: 24.04.2019
- Коли: 18:30
- Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ
- Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)
- На якому каналі трансляція: 2+2
- Де дивитися онлайн: на сайті 2+2 або сервісі OLL.tv
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,66 – 3,42 – 2,63
Цей поєдинок стане вирішальним у боротьбі за золоті медалі. Перемога Шахтаря одразу вб'є інтригу, нічия у матчі – відтягне її на кілька турів, і тільки звитяга Динамо зможе змінити розподіл нагород. Букмекери досі не визначили однозначного фаворита, тож приймають практично однакові ставки на команди. Пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, переможе!
Орієнтовні склади команд
- Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Вербіч
- Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Соломон, Тайсон – Мораєс
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