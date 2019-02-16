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Ультрабюджетний смартфон Nokia 1 перевірили на міцність

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Nokia 1 успішно пройшла тест на міцність - фото 1
Nokia 1 успішно пройшла тест на міцність / Absolute Geeks

До рук Зака ​​Нільсона, відомого автора YouTube-каналу JerryRigEverything, неодноразово потрапляли флагманські смартфони різних брендів. Але для свого нового ролика блогер вибрав Nokia 1 – найбільш доступну модель фінської компанії. Дивіться, чи витримав бюджетник тортури від Зака.

Попри належність до бюджетного сегмента, дисплей апарату показав хорошу стійкість до подряпин. Його вдалося поцарапати лише інструментом високої твердості. Пошкодити загартоване скло екрану і фронталки канцелярським ножем блогеру не вдалося, однак модуль основної камери виявився прикритий полікарбонатною пластиною, через що він легко покрився глибокими подряпинами.

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Пластикові кнопки увімкнення та гучності піддалися лезу очікувано легко, як і знімна задня кришка, виконана з того ж матеріалу. Рельєфний логотип виробника, зроблений з тонкої фольги, досить просто відокремився від поверхні корпусу.

Дивіться, як проходив тест на міцність смартфон Nokia 1:

Фірмовий тест екрану запальничкою апарат пройшов з запасом міцності – навіть після 22 секунд прогріву матриця повернулася у робочий стан. Успішно завершилася і спроба зігнути смартфон – попри те, що дисплей помітно зігнувся в обидві сторони, тріщин на тачскрині не з'явилося, а геометрія корпусу не порушилася.

По завершенні тестування гаджет повністю зберіг працездатність й отримав хорошу оцінку автора каналу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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