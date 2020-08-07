Uliana Royce – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із драйвовою учасницею

Цьогоріч популярний проєкт Українська пісня / Ukrainian Song Project відбудеться в онлайн-форматі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Втім, це не завадить нам насолодитися музичним святом сповна. Одна з претенденток на перемогу – співачка Uliana Royce. Знайомтесь!

Uliana Royce (Уляна Лисенко) – чарівна українська співачка, а також телеведуча. Фіналістка Української пісні тішить своїх прихильників фірмовою музикою та добре впізнаваною манерою виконання. Вам однозначно сподобається її творчість!

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Уляна змалечку займається вокалом і танцями. Причому, професійно. Свої перші кроки до світу шоу-бізу вона зробила ще у віці чотирьох років, коли брала участь у Маріупольському колективі "Радість".

Талановита людина – талановита у всьому. Це сміливо можна сказати і про Уляну, адже вона закінчила і художню школу, і навчалась в Київській музичній школі по вокалу та класу фортепіано.

Попри свій юний вік вона вже встигла брати участь у багатьох вокальних фестивалях і конкурсах. Дівчина отримувала нагороди та грамоти у танцювальних чемпіонатах: Краща команда країни, TheChallenge, World Of Dance. Ледь не забули: Уляна протягом трьох місяців навчалась хореографії у Лос-Анджелесі.

Під псевдонімом Uliana Royce дівчина почала виступати у 2018 році. На красуню в інстаграмі підписані понад 330 тисяч користувачів, а її останнє відео на композицію #несамотняЯ переглянули уже 275 тисяч разів. І це не межа!

Бажаємо Уляні успіху в Українській пісні!

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