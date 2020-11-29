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Укрзалізниця змінює колір пасажирських вагонів: фотопорівняння

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Укрзалізниця змінює колір пасажирських вагонів: фотопорівняння - фото 1

Укрзалізниця змінює зовнішній вигляд вагонів пасажирських поїздів. Про це повідомив глава правління Укрзалізниці Володимир Жмак на своїй сторінці у Facebook.

Так, Володимир Жмак зазначив, що Укрзалізниця продовжує ремонт парку вагонів і серед іншого вирішила змінити їхні колір.

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За його словами, у компанії вирішили змінити забарвлення вагонів – їх пофарбують у темно-синій колір, оскільки він буде практичніший, ніж світлий. Крім цього, в оновлених рухомих складах будуть встановлені камери, замінені перила, облаштовані полички для мобільних телефонів і USB-розетки.

Глава Укрзалізниці також додав, що провідники залишилися задоволені результатом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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