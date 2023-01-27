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Київських голубів із "ялинки незламності" продали на ЗСУ

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Київських голубів із "ялинки незламності" продали на ЗСУ - фото 1
Київських голубів із "ялинки незламності" продали на ЗСУ / Facebook Надії Тутенко

Голубів миру продали на благодійному розпродажі онлайн з метою зібрати кошти на "Армію дронів", які допомагають Збройним силам України моніторити лінію фронту.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів Ігор Добруцький, президент компанії Folk Ukraine, яка організовувала новорічне свято на Софійській площі в Києві.

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Прикраси розібрали за два дні, яких, до слова, було 100 на ялинці цьогоріч. Усього, за словами Добруцького, вдалось зібрати 60 000 грн, 1 іграшка вартувала – 500 грн, але можна було, за бажанням, надсилати більше коштів.

Київських голубів із 'ялинки незламності' продали на ЗСУ - фото 518923
Київських голубів із "ялинки незламності" продали на ЗСУ / Facebook Надії Тутенко

Ми подумали, якщо це "голуби миру", чому б їм не розлетітися Україною та заодно не зробити корисний вклад в армію дронів, які вкрай необхідні нашим військовим у боротьбі з ворогом?" – каже президент компанії Folk Ukraine.

Вторговані кошти надійдуть до фандрейзингової платформи UNITED 24. Гроші з цієї платформи спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби. Компанія Folk Ukraine, що була організатором новорічних заходів у Києві, обрала оборонний напрямок, а саме: задонатити на дрони.

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