Укрзалізниця запустила від Чернігова до Славутича електропотяг

Залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом знову відновили після завершення бойових дій. Тепер між містами курсує електричка.

Так, у пресслужбі Укрзалізниці розповіли, що на Чернігівщині вдалося відновити зруйнований окупантами міст та запустити пасажирський потяг між Черніговом та Славутичем. До війни цей маршрут був популярний серед місцевих жителів.

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У перший рейс електричка вирушить 2 червня зі Славутича о 16:00. І далі курсуватиме за графіком. Напрямок обслуговуватиме двоповерховий поїзд класу Інтерсіті+. Дорога займатиме понад 3 годин, а квиток коштує 195 гривень.

У Славутичі зараз проживає 18 тисяч людей. Ми запустили електричку та підв'язали її під зручну пересадку на Інтерсіті у Чернігові. Тепер у мешканців Славутича є комфортний та доступний варіант сполучення і з Черніговом, і з Києвом, – кажуть у компанії.

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