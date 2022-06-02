Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Укрзалізниця запустила від Чернігова до Славутича електропотяг

  • 10
Від Чернігова до Славутича курсує електропотяг - фото 1
Від Чернігова до Славутича курсує електропотяг

Залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом знову відновили після завершення бойових дій. Тепер між містами курсує електричка.

Так, у пресслужбі Укрзалізниці розповіли, що на Чернігівщині вдалося відновити зруйнований окупантами міст та запустити пасажирський потяг між Черніговом та Славутичем. До війни цей маршрут був популярний серед місцевих жителів.

І ще: Уперше за два роки: Укрзалізниця відновлює сполучення між Києвом і Черкасами

У перший рейс електричка вирушить 2 червня зі Славутича о 16:00. І далі курсуватиме за графіком. Напрямок обслуговуватиме двоповерховий поїзд класу Інтерсіті+. Дорога займатиме понад 3 годин, а квиток коштує 195 гривень.

У Славутичі зараз проживає 18 тисяч людей. Ми запустили електричку та підв'язали її під зручну пересадку на Інтерсіті у Чернігові. Тепер у мешканців Славутича є комфортний та доступний варіант сполучення і з Черніговом, і з Києвом, – кажуть у компанії.

Читайте також: Укрзалізниця запустила доставку автомобілів за ще одним напрямком

пропозиції партнерів
Новини