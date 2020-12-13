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Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку

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Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку - фото 1

В Україні впродовж кількох останніх днів випадають опади у вигляді дощу, які згодом замерзають і створюють критичні небезпечні умови для учасників руху. Так, свідки показали кадри з однієї з найнебезпечніших трас під Києвом.

Хоча українці вже пристосувалися до льодових ковзанок, які з'явилися на дорогах і тротуарах через негоду, рятувальники просять водіїв бути дуже обережними, особливо на трасі Київ-Житомир.

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Сьогодні, 13 грудня, траса перетворилася на справжню ковзанку. Зараз на дорозі зафіксовано відразу 3 великих ДТП.

"Як повідомляють наші передплатники, на трасі відразу три великі аварії. Позашляховик "Лексус" вилетів в кювет і зупинився вже тільки на даху. Буквально через кілька кілометрів ще дві машини злетіли з дороги. Далі з траси з'їхала фура, її розвернуло боком", – йдеться у підписі до опублікованих знімків.

Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку - фото 438977

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Джерело: t.me
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