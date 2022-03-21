Укрзалізниця запустила електричку, яка з'єднає правий та лівий берег Києва

Відсьогодні, 21 березня, Укрзалізниця запускає у Києві човникові рейси "Дарниця" – "Святошин". Цей дозволить сполучити правий та лівий берег столиці.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, перевезення пасажирів електричкою здійснюватимуться з 7:30 до 18:30. Потяги зі станції Дарниця та Святошин курсуватимуть щогодини. Вартість проїзду – 15 гривень.

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На яких станція зупинятиметься поїзд

Лівий Берег

Видубичі

Київ-Деміївський

Протасів Яр

Київ-Пасажирський (платформа Північна)

Караваєві Дач

Київ-Волинський

Борщагівка-Технічна та Борщагівка.

Зверніть увагу! Метро Києва не з'єднує лівого та правого берега міста. Усі підземні станції метрополітену працюють як укриття, а потяги курсують з інтервалом у 30-40 хвилин без зупинок на центральних станціях.

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