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Укрзалізниця запустила електричку, яка з'єднає правий та лівий берег Києва

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Укрзалізниця запустила електричку, яка з'єднає правий та лівий берег Києва - фото 1

Відсьогодні, 21 березня, Укрзалізниця запускає у Києві човникові рейси "Дарниця" – "Святошин". Цей дозволить сполучити правий та лівий берег столиці.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, перевезення пасажирів електричкою здійснюватимуться з 7:30 до 18:30. Потяги зі станції Дарниця та Святошин курсуватимуть щогодини. Вартість проїзду – 15 гривень.

І ще: Як курсуватимуть евакуаційні потяги 21 березня: новий графік

На яких станція зупинятиметься поїзд

  • Лівий Берег
  • Видубичі
  • Київ-Деміївський
  • Протасів Яр
  • Київ-Пасажирський (платформа Північна)
  • Караваєві Дач
  • Київ-Волинський
  • Борщагівка-Технічна та Борщагівка.

Зверніть увагу! Метро Києва не з'єднує лівого та правого берега міста. Усі підземні станції метрополітену працюють як укриття, а потяги курсують з інтервалом у 30-40 хвилин без зупинок на центральних станціях.

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