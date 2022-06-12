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Укрзалізниця запустила до Перемишля два нові потяги: маршрут та графік руху

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Укрзалізниця запустила до Перемишля ще два потяги - фото 1
Укрзалізниця запустила до Перемишля ще два потяги / facebook

Пасажиропотік через українсько-польський кордон значно зріс. Якщо одні українці виїжджають за кордон у пошуках прихистку, то інші повертаються додому.

Тож в Укрзалізниці вирішили збільшити кількість поїздів, які курсують в цьому напрямку. Про це йдеться у пресслужбі компанії. Перші нові рейси відправилися ще вчора, 11 червня. Потяги вирушили до Перемишля з Києва та Запоріжжя. Квитки уже в продажу.

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Графік руху додаткових поїздів до Польщі

  • Поїзд №53/54 Київ – Перемишль – Київ відправляється о 19:48 і прибуває до польського Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку потяг вирушає о 18:39 та прибуває до української столиці о 09:21.
  • Поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль – Запоріжжя відправляється із Запоріжжя о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуває до Перемишля о 12:50. З Перемишля поїзд відходить о 16:00, зупиняється у Дніпрі о 13:26 і прибуває до Запоріжжя о 15:51.

Лише за останній місяць залізницею в Україну повернулося близько 50 000 наших громадян, і ми спостерігаємо зростання тенденції на повернення, – кажуть в Укрзалізниці.

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