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Укрзалізниця запустила до Перемишля два нові потяги: маршрут та графік руху
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Пасажиропотік через українсько-польський кордон значно зріс. Якщо одні українці виїжджають за кордон у пошуках прихистку, то інші повертаються додому.
Тож в Укрзалізниці вирішили збільшити кількість поїздів, які курсують в цьому напрямку. Про це йдеться у пресслужбі компанії. Перші нові рейси відправилися ще вчора, 11 червня. Потяги вирушили до Перемишля з Києва та Запоріжжя. Квитки уже в продажу.
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Графік руху додаткових поїздів до Польщі
- Поїзд №53/54 Київ – Перемишль – Київ відправляється о 19:48 і прибуває до польського Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку потяг вирушає о 18:39 та прибуває до української столиці о 09:21.
- Поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль – Запоріжжя відправляється із Запоріжжя о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуває до Перемишля о 12:50. З Перемишля поїзд відходить о 16:00, зупиняється у Дніпрі о 13:26 і прибуває до Запоріжжя о 15:51.
Лише за останній місяць залізницею в Україну повернулося близько 50 000 наших громадян, і ми спостерігаємо зростання тенденції на повернення, – кажуть в Укрзалізниці.
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