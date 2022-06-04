Чи може ракета влучити в потяг: експерти назвали поширені фейки про Укрзалізницю

Фейки про роботу Укрзалізниці під час війни / Viktor Bystrov on Unsplash

Укрзалізниця з перших днів війни працює в особливому режимі з евакуаційними маршрутами та стала одним із небагатьох способів порятунку українців з зони бойових дій. Тому фахівці розповіли про популярні фейки щодо роботи потягів, які ширяться в мережі.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширені фейки щодо руху потягів "Укрзалізниці". Зважаючи на те, які важливі завдання виконує зараз цей перевізник, потрібно перевіряти інформацію щодо нього лише в офіційних джерелах.

І ще: ТОП-3 поширені фейки про виїзд за кордон для чоловіків

Фейк №1: Ручну зброю перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни!

Правда: Всю зброю, яку надають Україні партнери, перевозять не лише в спеціальних вагонах, а й за окремими маршрутами.

Фейк №2: Ракета може влучити в потяг, коли я їду!

Правда: Ракети, запущені РФ, мають задану траєкторію до місця призначення, відтак ймовірність того, що вони можуть потрапити у потяг, який рухається, дуже низька.

Фейк №3: Потяги курсують, але з затримками. Ніхто не гарантує, коли прибуде потяг.

Правда: Через бойові дії справді може змінюватись маршрут потягів чи можуть виникати затримки у випадку ракетних обстрілів інфраструктури. Однак Укрзалізниця уточнює розклад, а також працює над тим, щоб потяги прибували до кінцевої точки ще до початку комендантської години.

Фейк №4: Потяг скасували, кошти згоріли!

Правда: Укрзалізниця дозволила своїм клієнтам повертати гроші за квитки на скасовані через війну рейси.

Читайте також: Чи буде голод в Україні: три фейки, які активно ширяться в мережі