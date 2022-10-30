Укрзалізниця запускає нові рейси: 4 за кордон і 10 між містами

Відомо, що "Укрзалізниця" найближчим часом запустить 14 нових рейсів. Окрім цього відбудуться ще певні зміни. Читайте далі та дізнайтеся, куди курсуватимуть нові потяги й на що варто очікувати пасажирам!

"Укрзалізниця" не лише запускає нові рейси, а також продовжить маршрут деяких вже наявних напрямків, відновить сполучення, які курсували до повномасштабної війни та змінить години відправлення та прибуття потягів.

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Чотири поїзди міжнародного сполучення будуть курсувати до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня.

КИЇВ – ПЕРЕМИШЛЬ – КИЇВ . № 715/716 пришвидшено на дві години в кожному напрямку

. № 715/716 пришвидшено на дві години в кожному напрямку КИЇВ – ПЕРЕМИШЛЬ. № 705 пришвидшено на понад три години

Нові напрямки потягів від Укрзалізниці:

ХАРКІВ – УМАНЬ . Потяг №65/66 сполучить обидва міста з Дніпром

. Потяг №65/66 сполучить обидва міста з Дніпром КОВЕЛЬ – УЖГОРОД . Потяг №266/265 уперше за багато років сполучить Волинь і Західне Полісся з гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем і головними містами Закарпаття

. Потяг №266/265 уперше за багато років сполучить Волинь і Західне Полісся з гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем і головними містами Закарпаття ЖМЕРИНКА – ХУТІР-МИХАЙЛІВСЬКИЙ . Потяг №769/770 – це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною

. Потяг №769/770 – це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною ІЗЮМ – КИЇВ . Потяг №111/112 надасть прямий потяг далекого сполучення до деокупованого Ізюма

. Потяг №111/112 надасть прямий потяг далекого сполучення до деокупованого Ізюма ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЬВІВ . Потяг №131/132 прямуватиме через Київ, Житомир і Ковель, надаючи мешканцям Північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом і Дніпром

. Потяг №131/132 прямуватиме через Київ, Житомир і Ковель, надаючи мешканцям Північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом і Дніпром КРАМАТОРСЬК – ОДЕСА. Потяг №191/192 прямуватиме через Дніпро

Відновлять маршрути, які курсували до 24 лютого:

ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЬВІВ . №3/4 подовжено до Ужгорода на щоденній основі

. №3/4 подовжено до Ужгорода на щоденній основі ЗАПОРІЖЖЯ – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК . № 5/6 подовжено до Рахова

. № 5/6 подовжено до Рахова ХАРКІВ – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК . № 15/16 подовжено до Рахова

. № 15/16 подовжено до Рахова ХАРКІВ – ЛЬВІВ . № 17/18 подовжено до Ужгорода

. № 17/18 подовжено до Ужгорода ХАРКІВ – ЛЬВІВ . № 21 подовжено до Трускавця

. № 21 подовжено до Трускавця ДНІПРО – ЛЬВІВ . № 41/42 подовжено до Трускавця

. № 41/42 подовжено до Трускавця КРЕМЕНЧУК – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК . № 149/150 подовжено до Ворохти

. № 149/150 подовжено до Ворохти ХАРКІВ – УЖГОРОД . № 45/46 повертається до курсування через Суми, що надасть сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям

. № 45/46 повертається до курсування через Суми, що надасть сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям КИЇВ – ЧЕРНІВЦІ . № 7/8 отримав ранкове прибуття до Чернівців о 08:28

. № 7/8 отримав ранкове прибуття до Чернівців о 08:28 КИЇВ – ТРУСКАВЕЦЬ. № 49/50 пришвидшується на три години й прибуватиме о 08:45

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