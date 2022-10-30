Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Укрзалізниця запускає нові рейси: 4 за кордон і 10 між містами

  • 197
Укрзалізниця запускає нові рейси: 4 за кордон і 10 між містами - фото 1

Відомо, що "Укрзалізниця" найближчим часом запустить 14 нових рейсів. Окрім цього відбудуться ще певні зміни. Читайте далі та дізнайтеся, куди курсуватимуть нові потяги й на що варто очікувати пасажирам!

"Укрзалізниця" не лише запускає нові рейси, а також продовжить маршрут деяких вже наявних напрямків, відновить сполучення, які курсували до повномасштабної війни та змінить години відправлення та прибуття потягів.

І ще: Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography

Чотири поїзди міжнародного сполучення будуть курсувати до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня.

  • КИЇВ – ПЕРЕМИШЛЬ – КИЇВ. № 715/716 пришвидшено на дві години в кожному напрямку
  • КИЇВ – ПЕРЕМИШЛЬ. № 705 пришвидшено на понад три години

Нові напрямки потягів від Укрзалізниці:

  • ХАРКІВ – УМАНЬ. Потяг №65/66 сполучить обидва міста з Дніпром
  • КОВЕЛЬ – УЖГОРОД. Потяг №266/265 уперше за багато років сполучить Волинь і Західне Полісся з гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем і головними містами Закарпаття
  • ЖМЕРИНКА – ХУТІР-МИХАЙЛІВСЬКИЙ. Потяг №769/770 – це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною
  • ІЗЮМ – КИЇВ. Потяг №111/112 надасть прямий потяг далекого сполучення до деокупованого Ізюма
  • ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЬВІВ. Потяг №131/132 прямуватиме через Київ, Житомир і Ковель, надаючи мешканцям Північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом і Дніпром
  • КРАМАТОРСЬК – ОДЕСА. Потяг №191/192 прямуватиме через Дніпро
Укрзалізниця запускає нові рейси: 4 за кордон і 10 між містами - фото 515061

Відновлять маршрути, які курсували до 24 лютого:

  • ЗАПОРІЖЖЯ – ЛЬВІВ. №3/4 подовжено до Ужгорода на щоденній основі
  • ЗАПОРІЖЖЯ – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. № 5/6 подовжено до Рахова
  • ХАРКІВ – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. № 15/16 подовжено до Рахова
  • ХАРКІВ – ЛЬВІВ. № 17/18 подовжено до Ужгорода
  • ХАРКІВ – ЛЬВІВ. № 21 подовжено до Трускавця
  • ДНІПРО – ЛЬВІВ. № 41/42 подовжено до Трускавця
  • КРЕМЕНЧУК – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. № 149/150 подовжено до Ворохти
  • ХАРКІВ – УЖГОРОД. № 45/46 повертається до курсування через Суми, що надасть сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям
  • КИЇВ – ЧЕРНІВЦІ. № 7/8 отримав ранкове прибуття до Чернівців о 08:28
  • КИЇВ – ТРУСКАВЕЦЬ. № 49/50 пришвидшується на три години й прибуватиме о 08:45

До теми: Україна увійшла у ТОП 3 світових лідерів з використання криптовалюти

пропозиції партнерів
Новини