Укрзалізниця запускає нові потяги до Угорщини та Австрії

Як українцям подорожувати в Угорщину та в Австрію

Укрзалізниця підготувала для літа відновлення міжнародного сполучення з Угорщиною та Австрією. Детальніше про можливість мандрувати потягом читайте далі.

Укрзалізниця повідомила про відновлення потягів міжнародного сполучення, тож вже влітку українці зможуть відвідати Австрію та Угорщину саме поїздом. Про це йдеться на офіційному сайті УЗ.

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"Перший рейс з Києва до Відня очікують вже 1 червня, тож у пасажирів "Укрзалізниці" є чудова нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії. Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком: від Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (від 2 червня) потяг буде курсувати о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня", – розповідають в Укрзалізниці.

Відзначимо, що придбати квитки на потяги можна буде у міжнародних квиткових касах на вокзалах. Про правила в'їзду для українців на територію Угорщини та Австрії краще дізнаватись завчасно і перевіряти перед поїздкою на офіційних сайтах посольств України в цих країнах.

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