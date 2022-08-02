Укрзалізниця запускає додаткові приміські поїзди Kyiv City Express

Укрзалізниця призначає курсування двох додаткових приміських поїздів біля столиці. Читайте далі та дізнайтеся, у яких напрямках вони курсуватимуть!

Про розширення Kyiv City Express повідомляють на офіційній сторінці Укрзалізниці в соцмережах.

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Придбати квитки на ці електропоїзди можна буде безпосередньо у касах станцій або ж через чат-бот.

Приміський поїзд №7062 сполученням Святошин-Ніжин . Курсуватиме по буднях з 3 серпня. Відправлення зі станції Святошин о 20:00, прибуття до станції Ніжин о 22:52.

. Курсуватиме по буднях з 3 серпня. Відправлення зі станції Святошин о 20:00, прибуття до станції Ніжин о 22:52. Приміський поїзд №7061 сполученням Ніжин-Дарниця . Курсуватиме по буднях з 4 серпня. Відправлення зі станції Ніжин о 5:00, прибуття до станції Дарниця о 6:59.

. Курсуватиме по буднях з 4 серпня. Відправлення зі станції Ніжин о 5:00, прибуття до станції Дарниця о 6:59. Також відбудуться зміни в розкладі руху приміського поїзда №6909 Ніжин-Київ-Волинський. Відправлення зі станції Ніжин о 4:40 і прибуватиме до станції Київ-Волинський о 7:38.

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