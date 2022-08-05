Укрзалізниця запускає додаткові приміські поїзди: напрямки та графік руху

Укрзалізниця продовжує розширяти в умовах війни мережу своїх рейсів. Так, більше потягів стане курсувати на Київщині.

Як пише пресслужба Укрзалізниці, призначено чотири додаткові приміські потяги у Київській області. Вони почнуть курсувати уже з 8 серпня.

До слова: Укрзалізниця запускає додаткові приміські поїзди Kyiv City Express

4 додаткові приміські поїзди Київщини

Потяг №6670 Клавдієво – Святошин. Він курсуватиме щодня, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошин о 6:07. Назад цей поїзд відправляється зі станції Святошин о 7:48 і прибуває на станцію Тетерєв о 09:26.

Він курсуватиме щодня, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошин о 6:07. Назад цей поїзд відправляється зі станції Святошин о 7:48 і прибуває на станцію Тетерєв о 09:26. Потяг №6672 Немішаєве – Борщагівка-технічна курсуватиме щодня, відправлення зі станції Немішаєве заплановано о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-технічна о 09:54.

курсуватиме щодня, відправлення зі станції Немішаєве заплановано о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-технічна о 09:54. Потяг №7767 Борщагівка-технічна – Клавдієво курсуватиме щодня, відправлення зі станції Борщагівка-технічна о 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57.

курсуватиме щодня, відправлення зі станції Борщагівка-технічна о 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57. Потяг №7644 Святошин – Дарниця курсуватиме щодня, відправлення зі станції Святошин о 6:10, прибуття до станції Дарниця о 6:52.

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