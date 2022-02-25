Укрзалізниця запускає додаткові потяги зі Львова до кордону з Польщею

Укрзалізниця призначає додаткові потяги сполученням Львів-Держкордон (Медика) – Львів. Залізничники використовуватимуть заміський рухомий склад.

Як йдеться на сторінці УЗ у Facebook, поїзди курсуватимуть щодня, поки компанія їх не скасує. Для перевезень пасажирів за напрямком Львів – Держкордон (Медика) будуть задіяні вагони з заміських рухомих складів.

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Попри суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща, Укрзалізниця організує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів, – йдеться у повідомленні.

Перелік додаткових потягів зі Львова до пропускного пункту Медика

Потяг № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 і прибуває на кінцеву станцію о 22:29 год;

Поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

Поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;

Поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів відправляється зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

Поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

Поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів відправляється зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Зверніть увагу! Потяги відправляються та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. Детальнішу інформацію про відправлення можна отримати у довідковому бюро вокзалу за телефоном 032-226-20-68; 226-15-95, а також приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовці.

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