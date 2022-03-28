Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок

Відсьогодні, 28 березня, у Києві курсуватиме електричка по спеціальному кільцевому маршруту. Потяги вирушатимуть із Дарниці у бік Троєщини та Видубичів.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, маршрут електрички проходить через житлові масиви Борщагівка і Сирець, та на доступній відстані від масиву Оболонь. Вартість проїзду залишається фіксованою – 15 гривень.

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Укрзалізниця реагує на популярність шатлу "Дарниця – Святошино" та продовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дозволить мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу, – розповіли у пресслужбі.

Графік курсування кільцевої електрички у Києві

Потяги з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) відправлятимуться щогодини з 06:10, а останній рейс – о 18:10.

Потяги з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) відправлятимуться щогодини, стартуючи з 06:15, а останній рейс буде здійснюватися о 18:15. Останні рейси в обох напрямках будуть прямувати на станцію Святошин.

Повний перелік зупинок

Дарниця (платформа міської електрички)

платформа Лівий Берег (Березняки)

Видубичі

Київ-Деміївський

Протасів Яр

Київ-Пасажирський (зупинна платформа Північна, за ТЦ "Полісся")

Караваєві Дачі

Київ-Волинський

Борщагівка-Технічна

Рубежівський (парк Нивки)

Сирець

Вишгородська

Зеніт (просп. Бандери)

Почайна

Троєщина-2 (Русанівські сади)

Троєщина

Київ-Дніпровський

Лівобережна (біля метро)

повернення до Дарниці.

Швидкість руху поїздів обмежена з міркувань безпеки, втім дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна лише за 21 хвилину. Квитки можна придбати безпосередньо в електричці або в чат-боті "Укрзалізниці, – нагадали киянам.

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