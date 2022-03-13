Укрзалізниця запроваджує стабільний графік евакуаційних потягів

В Укрзалізниці запровадили постійний графік руху потягів. Він буде актуальний до переходу на літній час.

Так, пресслужба Укрзалізниці повідомила про встановлення "залізно стабільного графіка" курсування поїздів до переходу на літній час – 27 березня.

І ще: Які залізничні вокзали не працюють в Україні на цей момент: актуальна карта

Йдеться про рейси по таких станціях:

Київ

Харків

Одеса

Вінниця

Дніпро

Запоріжжя

Полтава.

Повний перелік потягів доступний за посиланням!

Крім цього, евакуаційні рейси призначатимуться щодня, про які оперативно повідомлятимуть пасажирів додатково.

Нагадаємо, що зараз усі потяги Укрзалізниці курсують в режимі евакуації. Посадка відбувається без квитків у порядку живої черги. У пріоритеті – діти, жінки та люди похилого віку. Тому зараз, як ніколи, важливо проявляти терпіння один до одного та розуміння. Все буде Україна!

Читайте також: Скільки пасажирів евакуювала Укрзалізниця від початку війни: цифра дня