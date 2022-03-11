Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Які залізничні вокзали не працюють в Україні на цей момент: актуальна карта

  • 61
Які залізничні вокзали не працюють в Україні на цей момент: актуальна карта - фото 1

Укрзалізниця з усіх сил допомагає українцям з евакуацією, сполучаючи схід та захід. Ділимося свіжою інформацією, які вокзали зараз закриті, а які продовжують приймати потяги в умовах війни.

Попри повномасштабну війну Росії проти України, навіть у регіонах, де ведуться у бойові дії, більшість залізничних вокзалів країни не припиняють свою роботу.

І ще: Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 11 березня: графік і маршрути

Однак в Укрзалізниці надали актуальну інформацію, які станції все ж сьогодні не працюють:

  • Чернігів
  • Конотоп
  • Шостка
  • Бахмач
  • Ромни
  • Ворожба
  • Суми
  • Тростянець
  • Куп'янськ
  • Родзинки
  • Рубіжне
  • Попасна
  • Бахмут
  • Волноваха
  • Маріуполь
  • Бердянськ
  • Пологи
  • Мелітополь
  • Новоолексіївка
  • Херсон
  • Миколаїв

Інші вокзали продовжують працювати.

Зверніть увагу! Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський та Лозова. У Луганській області – Лисичанськ, у Донецькій – Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області – Ніжин та Прилуки.

Які залізничні вокзали не працюють в Україні на цей момент: актуальна карта - фото 500544

Читайте також: Скільки пасажирів евакуювала Укрзалізниця від початку війни: цифра дня

пропозиції партнерів
Новини