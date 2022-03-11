Які залізничні вокзали не працюють в Україні на цей момент: актуальна карта

Укрзалізниця з усіх сил допомагає українцям з евакуацією, сполучаючи схід та захід. Ділимося свіжою інформацією, які вокзали зараз закриті, а які продовжують приймати потяги в умовах війни.

Попри повномасштабну війну Росії проти України, навіть у регіонах, де ведуться у бойові дії, більшість залізничних вокзалів країни не припиняють свою роботу.

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Однак в Укрзалізниці надали актуальну інформацію, які станції все ж сьогодні не працюють:

Чернігів

Конотоп

Шостка

Бахмач

Ромни

Ворожба

Суми

Тростянець

Куп'янськ

Родзинки

Рубіжне

Попасна

Бахмут

Волноваха

Маріуполь

Бердянськ

Пологи

Мелітополь

Новоолексіївка

Херсон

Миколаїв

Інші вокзали продовжують працювати.

Зверніть увагу! Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський та Лозова. У Луганській області – Лисичанськ, у Донецькій – Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області – Ніжин та Прилуки.

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