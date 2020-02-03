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Укрзалізниця вводить нову цікаву послугу для пасажирів

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Укрзалізниця - фото 1
Укрзалізниця / unian

З третього лютого Укрзалізниця запускає послугу доставки ручної поклажі. Послуга буде надаватися в пілотному режимі в трьох поїздах.

Механізм надання послуги будуть відпрацьовувати на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський і в поїздах № 79 / 80 Дніпро - Київ - Дніпро, № 92 / 91 Львів - Київ - Львів, № 63 / 64 Харків - Київ - Харків.

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Зокрема пасажирам запропонують два види доставки. Перший від вокзалу до вокзалу, його вартість становитиме 200 грн. Другий передбачає адресну доставку від дверей до дверей. При такій доставці кур'єр забере поклажу і доставить її до кінцевої адреси. Вартість послуги становитиме 350 грн.

Як уточнюють в УЗ, до перевезення приймається ручна поклажа вагою до 36 кг включно. "Особливо корисною послуга буде для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю", – зазначив член правління Укрзалізниці Марчин Целеєвський.

Укрзалізниця вводить нову цікаву послугу для пасажирів - фото 383881

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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